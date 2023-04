Kharbech : baisse de la production de tomates et du piment

Le vice-président de l’Union tunisienne de l’agriculture et de la pêche, Anis Kharbech, a déclaré, ce lundi 17 avril 2023, que la production de plusieurs fruits et légumes sera en baisse dans la période à venir à l’instar de la tomate, du piment et de la pastèque.



Dans une déclaration accordée à Mosaïque FM, Kharbech a précisé que ce manque est dû à la sécheresse.



Il a, dans ce sens, fait savoir que les agriculteurs ne sont pas en mesure de fournir de l’eau courante aux vaches et aux moutons.

Kharbech a, dans ce sens, souligné la nécessité de trouver des solutions urgentes.

