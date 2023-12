Khouili : 7 100 porteurs du VIH en Tunisie

Le directeur du bureau tunisien d’Avocats sans frontières, Rami Khouili, a déclaré à Mosaïque Fm, ce jeudi 14 décembre 2023, que le nombre de nouvelles infections de porteurs du VIH dans le monde diminue chaque année, mais que les chiffres restent élevés dans les pays d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient, principalement en Tunisie, un paradoxe qui est discuté par les spécialistes et les organisations de la société civile, selon sa déclaration lors d’une conférence nationale organisée par Avocats sans frontières sur « Le VIH et les droits des groupes vulnérables en Tunisie : Vers une approche globale », ONUSIDA et Droit international du développement.

Rami Khouili a souligné que le nombre d’infections en Tunisie, selon les statistiques de l’année 2022 du ministère de la Santé et d’un bureau spécialisé des Nations Unies spécialisé dans le sida, l’ONUSIDA, s’élevait à 7.100 personnes vivant avec le VIH, considérant que le chiffre le plus important et le plus effrayant est que le nombre de personnes recevant un traitement ne dépasse pas 26% du nombre total d’infections, soit une moyenne d’une seule personne sur quatre infectées recevant un traitement, ce qui souligne la situation urgente de la nécessité d’une intervention rapide pour éduquer toutes les personnes vivant avec le virus et les méthodes de traitement. « Parce que tout retard dans le traitement a des répercussions plus graves pour les porteurs du virus et le groupe national. » A-t-il affirmé.