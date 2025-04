Kia a présenté l’installation de design ‘Transcend Journey’ mettant en scène Kia PV5, PV5 WKNDR et Concept EV2 lors de la Milan Design Week 2025

– L’exposition ‘Transcend Journey’ s’est tenue dans le cadre de la Milan Design Week du 7 au 9 avril aux Studios East End de Milan en Italie.

– Cette exposition reflétait la manière dont les utilitaires 100% électriques PBV de Kia sont à même de redéfinir nos modes de vie par leur adaptabilité et leur capacité de personnalisation,

– Cette installation artistique mettait en scène Kia PV5 ainsi que le concept PV5 WKNDR et Concept EV2,

– Les partenariats conclus par Kia avec différentes marques lifestyle, dont le fournisseur d’équipements de plein air Helinox et le coffee shop coréen Potler, contribuent à renforcer l’expérience des utilisateurs de ses VE,

Rueil-Malmaison, le 10 avril 2025 – À l’occasion de la Milan Design Week, Kia Corporation a présenté une installation de design totalement exclusive, reflétant les perspectives des designers associés au développement de sa nouvelle gamme de PBV révolutionnaires et de modèles 100% électriques.

Intitulée ‘Transcend Journey’, cette installation explorait l’évolution de la mobilité, mettant en avant la capacité des véhicules Kia à faire tomber les barrières entre les expériences urbaines et de plein air en s’appuyant sur leurs innovations. Cette thématique reflétait la vision des designers de la marque qui imaginaient un nouveau paradigme où les véhicules Kia pourraient naviguer d’un environnement à l’autre.

Quels étaient les véhicules présentés par Kia dans le cadre de son exposition ‘Transcend Journey’ ?

Placée sous le thème ‘Transcend Journey,’ cette installation conceptuelle se présentait sous la forme d’une sculpture torsadée directement inspirée de la philosophie de design ‘Opposites United’ / (L’alliance des contraires) de Kia, et symbolisant l’union harmonieuse d’idées contraires. Cette exposition mettait en scène plusieurs véhicules Kia répartis sur deux zones principales reliant la mobilité aussi bien à la ville qu’à la nature. Il s’agissait des modèles suivants :

Du mouvement vient l’inspiration

• Kia PV5 – conçu pour une utilisation pratique en milieu urbain et en évasion

• Kia Concept EV2 – destiné à réintroduire des éléments naturels au cœur du paysage urbain

• Kia PV5 WKNDR – idéal pour profiter d’une expérience de vie inédite en plein air

Faire le lien entre deux mondes – Quels étaient les thèmes couverts par l’exposition ‘Transcend Journey’ ?

Pour montrer de quelle manière ces véhicules réussissent à faire le lien entre la ville et la nature, cette exposition était divisée en deux zones distinctes.

La zone dédiée à Concept EV2 présentait une scène de pique-nique dans un parc urbain, regroupant des accessoires de pique-nique judicieusement sélectionnés dans une couleur bleue apaisante, en harmonie avec la livrée extérieure du véhicule. Il s’en dégageait une atmosphère de détente, en parfaite adéquation avec l’esthétique moderne du véhicule

PV5 et PV5 WKNDR étaient associés à une œuvre d’art complémentaire, tandis que l’espace dédié à PV5 WKNDR représentait un terrain de camping en pleine nature entouré de plantes, avec des équipements de camping et un bar à café mobile, contribuant ainsi à créer une expérience de vie en plein air immersive et chaleureuse.

Ces deux versions démontrent comment une seule et même plateforme est capable de concilier naturellement vie urbaine et vie en pleine nature. La différence de personnalité entre PV5, qui se veut avant tout fonctionnel et pratique au quotidien, et PV5 WKNDR, qui brille par son esprit baroudeur résolument tourné vers la nature, démontre bien le vaste champ des possibles offert par les PBV (les véhicules utilitaires 100% électriques Kia).

En déambulant dans ces deux zones, les visiteurs se retrouvaient plongés dans une atmosphère immersive et apaisante, propice à la relaxation, et pouvaient apprécier l’adaptabilité de ces véhicules – que ce soit au cœur de la ville ou dans la nature, tout en la respectant.

Avec quelles marques Kia a-t-elle collaboré pour son exposition ‘Transcend Journey’ ?

Réalisée en partenariat avec Helinox, un fournisseur spécialisé dans les équipements de plein air légers, cette installation se présentait sous la forme d’une sculpture directement inspirée de la philosophie de design ‘Opposites United’ / (L’alliance des contraires) de Kia, contribuant ainsi à renforcer la thématique choisie pour cette exposition.

Cette installation artistique enveloppait littéralement les véhicules, transformant ainsi une surface plane en un espace dynamique tridimensionnel. Confectionnée à partir de matériaux utilisés dans les produits Helinox, elle illustrait de manière métaphorique les différents cas d’usage de Kia PV5, démontrant son aptitude à s’adapter à toutes sortes de styles de vie et d’expériences.

Cette œuvre d’art aux allures de pavillon entendait également refléter la modularité des PBV en faisant appel à des éléments en matériaux légers tels que ses poteaux en aluminium fabriqués par Dong-A Aluminum (DAC), société mère de Helinox, et ses joints imprimés en 3D fournis par LinkSolution, se caractérisant ainsi par une structure évolutive facile à assembler. Elle visait ainsi à montrer la capacité des PBV à s’adapter facilement à toutes sortes d’environnements, en alliant praticité et liberté de mouvement.

PV5 comme PV5 WKNDR étaient directement intégrés à cette structure : PV5 WKNDR était entouré de chaises de camping et de bâches, mettant en valeur ses qualités de véhicule de loisirs, et associé à un bar à café mobile Potler, témoignant de sa modularité lors des sorties en plein air.

Développé en collaboration avec la célèbre marque de café sud-coréenne, ce bar proposait le kit signature de Potler, composé de guimauves, de biscuits, de chocolats et d’une carte postale spéciale aux couleurs de Kia et Potler. Les visiteurs pouvaient déguster un café fraîchement torréfié réalisé à l’aide d’un sachet-filtre, et ajouter ainsi une touche interactive et personnalisée à leur expérience.

Le Concept Kia EV2 était, quant à lui, associé à des produits de pique-nique et de plein air de Helinox, pour illustrer sa remarquable modularité au quotidien. Parfaitement adapté à la conduite en ville et aux activités de plein air telles que le pique-nique, il repousse les limites traditionnelles des citadines. Cette installation reflétait avec subtilité l’ambition de la marque, mettant en avant son sens de l’exploration tout en montrant la capacité de la mobilité àenrichir un vaste panel d’expériences.

Quelles sont les principales caractéristiques de Kia PV5 ?

Kia PV5 est le premier modèle de série de la marque à voir le jour dans le cadre de sa nouvelle stratégie dédiée aux PBV (Platform Beyond Vehicle). Il redéfinit les concepts d’espace et de mobilité par sa flexibilité sans précédent. Disponible dans trois types de carrosserie – PV5, Fourgon et Châssis-cabine – PV5 s’appuiera sur la technologie d’électrification de Kia – une référence au niveau mondial – et saura répondre aux différents besoins d’un large éventail de clients en leur offrant une flexibilité et une capacité de personnalisation sans précédent.

Reposant sur la plateforme de dernière génération E-GMP.S de Kia, une architecture de type « skateboard » dédiée aux PBV, PV5 peut s’adapter à différents types de carrosserie avec une grande flexibilité. Voici ses principales caractéristiques :

-Jusqu’à 400 km d’autonomie WLTP

– Recharge rapide en 30 minutes

– Pensé pour un usage professionnel ou de loisir

– PV5 sera disponible sur les marchés coréen et européen à compter du second semestre 2025, avant d’être déployé sur d’autres marchés ultérieurement

PV5 est conçu pour un usage professionnel ou de loisir. Il offre un intérieur spacieux avec nombre de commodités pour les passagers, un hayon relevable et des configurations de sièges modulables. Sa configuration à trois rangées de sièges offre de nombreuses possibilités d’aménagement. Par exemple, en configuration 5 places, les premières et deuxièmes rangées sont réservées aux places assises, tandis que la troisième rangée est convertie en un vaste espace de chargement, complété par un compartiment à bagages inférieur et des espaces de rangement latéraux pour une utilisation optimale de l’espace.

Son système ‘AddGear’ permet également de monter toutes sortes d’accessoires très facilement, et de gagner ainsi en modularité.

Quelles sont les principales caractéristiques du concept Kia PV5 WKNDR ?

Le concept Kia PV5 WKNDR est dérivé de la gamme PV5 dévoilée récemment par la marque. Totalement auto-suffisant, ce véhicule est équipé de panneaux solaires et de roues exclusives à turbine hydraulique qui sont capables de recharger ses batteries à diverses fins d’utilisation. Ses pneus tout-terrain en font un véhicule idéal pour les escapades en pleine nature le week-end.

Le WKNDR bénéficie également d’un intérieur d’une flexibilité et d’une modularité exceptionnelles qui peut être personnalisé pour maximiser son habitabilité et sa fonctionnalité. Il se distingue tout particulièrement par son système ‘Gear Head’, une solution de rangement unique en son genre qui offre un espace protégé pour stocker des équipements lorsque le véhicule est en stationnement. Cette solution permet une utilisation optimale de l’espace intérieur tout en facilitant l’accès aux équipements depuis l’extérieur du véhicule. Le système ‘Gear Head’ peut également être transformé en un garde-manger mobile, idéal pour tous ceux qui aiment cuisiner en extérieur en profitant du panorama.

Le WKNDR joue la carte de la durabilité en faisant appel à des matériaux tels que le revêtement de sol Nike Grind, réalisé à partir de baskets recyclées, qui offre de réels atouts tant en termes de fonctionnalité que d’esthétique.

Quelles sont les principales caractéristiques de Kia Concept EV2 ?

Kia Concept EV2 est un SUV compact 100% électrique du segment B qui se distingue par son agilité et préfigure un futur modèle de série de la marque. Avec son design en parfaite adéquation avec le style de vie urbain et actif de ses utilisateurs, Concept EV2 se caractérise par un intérieur offrant de multiples configurations de sièges, des éléments de design du plus bel effet, et un éclairage à LED fonctionnel à même de répondre à différents besoins. Son design centré sur l’utilisateur et axé sur la praticité est encore rehaussé par ses portes arrière antagonistes, son plancher plat et son hayon à large ouverture, gage d’une plus grande facilité d’accès et d’une flexibilité exemplaire.

Concept EV2 intègre également des fonctions innovantes telles que des séparateurs de bagages escamotables, un système de projection de messages lumineux pour communiquer avec les piétons, et des haut-parleurs amovibles de forme triangulaire garants d’une expérience sonore immersive en toutes circonstances