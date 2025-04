Kia EV3 décroche le très convoité prix Red Dot ‘Best of the Best’

Kia EV3 s’est vu décerner le prix ‘Best of the Best’ de la catégorie Automobiles et véhicules dans la section Design produit des Red Dot Awards 2025,

EV3, le SUV compact 100% électrique de Kia, s’est vu décerner le prix ‘Best of the Best’ dans la section Design produit des Red Dot Awards 2025. Après les victoires de EV9 en 2024 et de EV6 en 2022, cette distinction vient confirmer le leadership de Kia, en matière de design sur la scène internationale.

« C’est un immense honneur pour nous de remporter le prix Red Dot ‘Best of the Best’ 2025 avec EV3, d’autant plus que nous avions déjà décroché cette même récompense avec EV9 l’année dernière. Ce prix reflète toute la passion et l’engagement de l’équipe de design de Kia, et de tous nos collaborateurs à travers le monde, qui s’efforcent de proposer à nos clients des solutions de mobilité à la fois pertinentes et impactantes », explique Karim Habib, Vice-Président Exécutif et Directeur Mondial du Design de Kia. Avant de poursuivre : « Reposant sur notre philosophie de design ‘Opposites United’ / (L’alliance des contraires), EV3 associe un graphisme architectural empreint de robustesse à des surfaces géométriques savamment élaborées qui lui confèrent un design à la fois émotionnel et rationnel, tandis que l’utilisation de 10 matériaux durables témoigne de notre approche responsable en matière de mobilité. Depuis son extérieur à la fois audacieux et

avant-gardiste jusqu’à son vaste espace intérieur, Kia EV3 est un modèle judicieusement pensé qui, nous l’espérons, améliorera et facilitera la vie d’un nombre toujours plus grand de clients. »

Quelle est l’importance des Red Dot Awards à l’échelle mondiale ?

Les Red Dot Awards sont une compétition de design de renommée internationale qui célèbre l’excellence en matière de design produit, de communication, et de concepts de design. Le prix ‘Best of the Best’ constitue la plus haute distinction de ce concours et récompense exclusivement les créations les plus innovantes. Kia se verra remettre son prix lors du gala Red Dot qui se déroulera le 8 juillet prochain au Théâtre Aalto à Essen en Allemagne.

En quoi la philosophie ‘Opposites United’ / (L’alliance des contraires) de Kia influence-t-elle Kia EV3 ?

EV3 se veut l’expression même de la philosophie ‘Opposites United’ / (L’alliance des contraires) de Kia, associant des éléments contrastants pour créer un design innovant. Ce SUV 100% électrique se distingue par un style robuste et affirmé et une silhouette résolument dynamique. Malgré ses dimensions extérieures compactes, EV3 offre un habitacle spacieux et ouvert qui allie fonctionnalité, confort et sérénité.

Quels sont les principaux éléments de design de Kia EV3 ?

EV3 arbore un design extérieur robuste et élégant caractérisé par un épaulement marqué et une allure affirmée. L’intégration fluide du montant C et de la vitre arrière confère au véhicule un look high-tech tout en préservant son profil compact et dynamique. Les projecteurs verticaux implantés aux extrémités de la face avant épurée contribuent à accentuer l’impression de largeur tout en soulignant sa personnalité affirmée.

À l’intérieur, EV3 offre un habitacle spacieux qui peut accueillir cinq occupants dans le plus grand confort. L’intérieur joue la carte du confort et de la fonctionnalité, et se distingue par un triple écran panoramique qui intègre toutes les fonctions essentielles en matière de conduite et de divertissement. La console centrale peut disposer d’une tablette coulissante et d’un espace de rangement, qui contribuent à rehausser l’agrément de l’habitacle.

Ce prix Red Dot remporté par Kia met en avant sa philosophie de design et son esprit d’innovation, renforçant encore davantage sa présence dans le paysage automobile mondial.