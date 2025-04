Kiev prêt à discuter directement avec Moscou mais après une trêve

L’Ukraine est prête à discuter directement avec Moscou pour mettre fin à l’invasion russe, ce qui serait une première depuis 2022, mais seulement après l’entrée en vigueur d’un cessez-le-feu, a déclaré mardi le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

L’émissaire spécial américain Steve Witkoff sera lui de retour à Moscou dans la semaine, ont fait savoir la Maison Blanche et le Kremlin, alors que selon plusieurs médias américains Donald Trump, très impatient d’obtenir une percée, serait prêt pour cela à reconnaître la souveraineté russe sur la Crimée, péninsule ukrainienne annexée en 2014.

Américains, Ukrainiens et Européens doivent disccuter mercredi à Londres d’une cessation des combats en Ukraine, après plus de trois années de guerre.

« Après un cessez-le-feu, nous sommes prêts à nous asseoir (pour des négociations, NDLR) sous n’importe quel format », a dit Volodymyr Zelensky au cours d’une conférence de presse à Kiev.

La veille, son homologue russe Vladimir Poutine avait évoqué une possible reprise de pourparlers directs avec l’Ukraine pour parler d’une trêve limitée aux frappes sur les infrastructures civiles.

Les dernières discussions directes entre des représentants russes et ukrainiens remontent au printemps 2022, au début de l’invasion déclenchée par le Kremlin, et se sont soldées par un échec.

