Klopp souhaite voir Mané ou Salah remporter le trophée

L’entraîneur allemand de Liverpool (Premier league anglaise de football.) Jürgen Klopp, a estimé que les deux joueurs évoluant sous sa coupe : le Sénégalais Sadio Mané et l’Egyptien Mohamed Salah, “mériteraient tous les deux” de remporter le titre du meilleur joueur africain de l’année 2019, alors qu’ils sont en course avec l’ailier international algérien de Manchester City Riyad Mahrez.

“J’aime Sadio Mané et Mohamed Salah. Le joueur africain de l’année ? Pour moi, ce serait facile, il y aurait les deux premières places, c’est aussi facile que ça. J’ai reçu un autre prix cette semaine (celui de meilleur

entraîneur de l’année, lors des Globe Soccer Awards”. Donc pour quelqu’un qui ne croit pas aux prix individuels, surtout pour les entraîneurs, j’ai reçu beaucoup de prix cette année (il avait aussi été désigné meilleur entraîneur de l’année par la Fifa). Ce sont tous les deux des joueurs incroyables. Je ne sais pas ce qui sera décidé, mais quelqu’un le fera et ils mériteraient tous les deux de l’emporter”, a-t-il indiqué lundi, au

journal Daily Express.

Détenteurs de la Ligue des champions d’Europe avec les “Reds”, Sadio Mané et Mohamed Salah, sont en lice avec Mahrez, sacré champion d’Afrique avec l’équipe nationale lors de la dernière CAN-2019 disputée en Egypte, et détenteur du titre du championnat d’Angleterre sous le maillot des “Cityzens”.

La phase finale du vote pour le joueur africain de l’année chez les hommes et les femmes, ainsi que l’entraîneur homme et femme de l’année, sera faite par les entraîneurs/directeurs techniques et les capitaines des équipes nationales A des associations membres de la Confédération africaine (CAF).

La cérémonie de la 28e édition des CAF Awards aura lieu le mardi 7 janvier 2020 à Hurghada (Egypte).