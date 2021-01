L’ Assemblée générale élective fixée au 21 février sous la supervision du comité indépendant des élections de la FTF

Le comité électoral indépendant des élections de la fédération tunisienne de football, réuni mercredi sous la présidence d’Ahmed Kandara a décidé, en vertu de l’article 66 des règlements généraux et de l’article 1 du code électoral de la FTF , qu’il supervisera l’Assemblée Générale élective du Club Africain fixée au 21 février et sera chargé de toutes les étapes du processus éléctorlal, qui précédent l’AGE, annonce la fédération tunisienne de football, mercredi soir sur sa page officielle facebook.

Le comité électoral publiera dans les prochains jours des communiqués concernant les modalités et décisions relatives à l’organisation de l’assemblée générale du Club Africain, dont la vente des cartes d’adhérents pour la saison 2020/2021, qui permettront à leur détenteur de participer à l’Assemblée générale. précise la même source.

- Publicité-

Le comité indépendant des élections,l indique que des adhérents du Club Africain ont déposé des demandes au bureau d’ordre de la FTF, appelant à ce qu »il soit chargé du processus électoral, ajoutant que, mercredi, un huissier notaire a déposé au bureau d’ordre des demandes de trois adhérant réclamant à ce que ledit comité soit dessaisit du dossier.

Le président du club de Bab Jedid ,Abdessalem Younsi, rappelle-t-on, avait annoncé le 9 janvier sur la page officielle facebook du club, la tenue d’une assemblée générale élective pour le 28 février prochain précédée d’une assemblée générale évaluative et ce, après l’achèvement du rapport financier de la saison 2019-2020.