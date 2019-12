La 11e Conférence islamique des ministres de la Culture adopte la Déclaration de Tunis

La 11ème Conférence islamique des ministres de la Culture réunie, mardi à Tunis, a clôturé ses travaux par l’adoption de la déclaration de Tunis pour le développement des politiques culturelles actuelles dans le monde islamique.

La Tunisie a été élue à la présidence de la 11ème Conférence islamique des ministres de la Culture pour la période (2020-2021).

La Conférence, placée sous le slogan “Pour le développement des politiques culturelles actuelles dans le monde islamique”, s’est déroulée en présence de Mohamed Zine El Abidine, ministre des Affaires Culturelles et Salim Mohammed Al Malik, directeur général de l’Organisation islamique pour l’Education, les Sciences et la Culture (ISESCO) ainsi que de plusieurs délégations de pays islamiques.

Au terme de ses travaux, la Conférence a procédé à l’adoption du rapport final et les diverses questions discutées et décidé la création du bureau de la Conférence, annonce l’ISESCO sur son site officiel.

La Conférence a salué le projet d’une plateforme du patrimoine numérique relevant de l’ISESCO comme outil de promotion des efforts de cette institution islamique, une organisation spécialisée à travers son observatoire et son comité du patrimoine dans le monde islamique. Ce projet servirait aussi à montrer les efforts du Centre de Recherches sur l’Histoire, l’Art et la Culture islamiques (IRCICA) en la matière, indique-t-on de même source.

Les participants à la Conférence ont adopté à l’unanimité la demande égyptienne d’accueillir une session extraordinaire de la Conférence islamique des ministres de la Culture, à l’occasion de la célébration du Caire, Capitale de la Culture islamique pour la région arabe en 2020.

Les questions qui ont été à l’ordre du jour se rapportent essentiellement au suivi de la mise en œuvre de la Stratégie culturelle pour le monde islamique entre les 10ème et 11ème sessions de la Conférence. Elles concernaient aussi les études et recherches spécialisées autour de projet sur la culture numérique, les sources de financement parallèle des projets culturels et la Déclaration de Tunis pour le développement des politiques culturelles actuelles dans le monde islamique. Les efforts et réalisations des Etats membres et des organisations partenaires dans les domaines culturels ont été au cœur des allocutions des chefs des délégations participantes.

La 11ème Conférence islamique des ministres de la Culture coincide avec la clôture de la manifestation Tunis Capitale de la Culture islamique pour la région arabe en 2019, rappelle-t-on.