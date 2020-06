La 1ère station d’énergie solaire « Chams Enfidha » sera inaugurée mardi à Sousse

Une première station d’énergie solaire, « Chams Enfidha » en Tunisie, sera inaugurée mardi prochain, 30 juin 2020, par le ministre de l’Energie, des Mines et de la Transition énergétique, Mongi Marzouk.

Ce premier projet 100% tunisien, implanté dans la délégation d’Enfidha du gouvernorat de Sousse , est le fruit d’un partenariat Public-privé (PPP), réalisé dans le cadre du régime des autorisations.

Il s’agit de l’un des projets approuvés en 2018 avec une capacité de 1 mégawatt et dont la production sera orientée à un seul acheteur, à savoir la STEG.

Réalisé grâce à un financement estimé à 3,3 millions de dinars (MD), « Chams Enfidha », est un projet conçu et réalisé par des compétences 100% tunisiennes. Il est aussi entrepris grâce à un investissement tunisien, a tenu à préciser le ministère de l’Energie, des Mines et de la Transition énergétique.

Le projet a décroché un contrat d’achat fixe avec un prix de 247 millimes/kwh (kilowatt-heure) pendant les 12 premières années, puis à un prix de 210 millimes pour une durée de 8 ans.

Le ministère de l’Energie, rappelle-t-on, vient d’approuver 6 nouveaux projets de la catégorie de 10 Mw et 10 projets de la catégorie de 1 Mw, représentant un investissement total de 150 MD. Ces projets permettront la création de plus de 150 emplois, selon le département de l’Energie.