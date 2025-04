La 2e édition de l’évènement « Deux jours sans voitures » les 5 et 6 avril

Les samedi 5 et dimanche 6 avril prochain, l’Avenue Habib Bourguiba sera fermée à la circulation des véhicules. Il s’agira de la deuxième édition de l’évènement « Deux jours sans voitures ».

Une réunion de travail a eu lieu récemment au siège du gouvernorat de Tunis sous la présidence du gouverneur de Tunis, Imed Boukhris, pour préparer cette manifestation.

Une première édition a eu lieu les samedi 4 et dimanche 5 janvier.

La réunion s’est déroulée en présence, notamment, de la première déléguée du gouvernorat, Khouloud Hichri, du secrétaire général chargé de la gestion des affaires de la municipalité de Tunis, ainsi que des directeurs et commissaires régionaux aux affaires culturelles, à la jeunesse et aux sports, au tourisme et à l’éducation.

Étaient également présents les représentants de la Direction de la police de la circulation et du district de la sûreté nationale de Tunis.

