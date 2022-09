La 2ème édition du Forum économique Maroc-Mauritanie, le 20 septembre à Casablanca

La Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) et l’Union nationale du patronat mauritanien (UNPM) organisent, le 20 septembre 2022, à Casablanca, la deuxième édition du Forum économique Maroc-Mauritanie, rapporte la presse marocaine.

Cet Forum vise à renforcer la coopération économique et commerciale entre les deux pays et à donner une nouvelle impulsion aux relations entre les deux communautés des affaires, selon Apanews.

Ledit Forum connaîtra la participation d’une délégation mauritanienne composée d’une centaine d’opérateurs économiques, conduite par le président de l’UNPM, Mohamed Zein El Abidine Cheikh Ahmed.

Le programme de cet évènement prévoit deux panels sur le climat des affaires au Maroc et en Mauritanie et sur les projets d’investissements dans des secteurs porteurs tels que l’énergie, l’agriculture, l’agroalimentaire, l’industrie pharmaceutique et la finance.

En mars dernier, Le Maroc et la Mauritanie ont tenu à Rabat la 8è session de la Haute Commission mixte, co-présidée par le Chef du gouvernement marocain Aziz Akhannouch et le Premier ministre mauritanien, Mohamed Ould Bilal Messoud. Elle a été couronnée par la signature de treize conventions de coopération et d’un mémorandum d’entente.

Ces conventions intéressent les domaines de l’agriculture, la production et la santé animales, de la pêche maritime et l’aquaculture, de la protection de l’environnement et du développement durable, tu tourisme, de la standardisation et de l’amélioration de la qualité dans le secteur industriel, de la santé, de la formation professionnelle, de l’aménagement du territoire, l’urbanisme et de l’habitat, ainsi que de l’investissement et des entreprises.