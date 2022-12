La 7e réunion de la Commission sécuritaire mixte tuniso-égyptienne aura lieu, en février prochain, à Tunis, selon un communiqué du ministère de l’Intérieur rendu public, ce mercredi.

L’état d’avancement des préparatifs de cette réunion a été à l’ordre du jour de la rencontre qui a eu lieu, aujourd’hui, à Tunis, entre le ministre de l’Intérieur, Taoufik Charfeddine et l’Ambassadeur d’Egypte à Tunis, Iheb Mustapha Fahmi.

La rencontre a offert l’occasion de réaffirmer l’importance des relations séculaires établies entre la Tunisie et l’Egypte et de mettre l’accent sur la volonté commune de promouvoir la coopération sécuritaire entre les deux pays et d’en élargir les domaines.

