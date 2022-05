Le premier ministre égyptien appelle à mettre en place immédiatement, un mécanisme permettant l’octroi de visas aux hommes d’affaires tunisiens

Le premier ministre égyptien, Moustafa Madbouli, a appelé lors de l’ouverture des travaux du Forum Tuniso-égyptien tenu, jeudi, au siège du CEPEX, à mettre en place immédiatement, un mécanisme permettant l’octroi de visas aux hommes d’affaires tunisiens.

Madbouli a ajouté qu’il n’y a pas de restrictions sur les déplacements des hommes d’affaires entre la Tunisie et l’Egypte, affirmant que « les hommes d’affaires tunisiens sont les bienvenus en Egypte ».

S’agissant du problème du transport maritime, le premier ministre a exprimé la disposition de son pays à instaurer une ligne maritime régulière entre les deux pays, avec la contribution du secteur privé, appelant les participants au forum à réfléchir sur les moyens de mettre en place cette ligne.

Il a par ailleurs, fait état d’une régression de 50% des échanges commerciaux bilatéraux au cours des deux dernières années à causes des crises internationales, insistant sur l’importance de renforcer ces échanges dans les plus brefs délais.

Il a, en outre, annoncé que des accords de coopération seront signés à l’occasion de la tenue de la 17e édition de la haute commission mixte tuniso-égyptienne, dans l’objectif de favoriser l’action du secteur privé et de créer un climat favorable aux hommes d’affaires des deux pays, formulant l’espoir que les années 2022-2023 soient celles de la coopération économique tuniso-égyptienne »

Pour sa part, la Cheffe du gouvernement, Najla Bouden a souligné, dans son discours, l’importance de la coopération économique et commerciale entre les deux pays, notamment face à la détérioration de la situation socio-économique en Tunisie, à cause des répercussions de la pandémie du coronavirus et du conflit russo-ukrainien.

Une situation qui nécessite selon elle, la conjugaison des efforts et le renforcement de la coopération dans tous les domaines, d’autant plus que le cadre légal régissant les relations économiques entre les deux pays est l’un des meilleurs cadres conclus entre la Tunisie et ses partenaires économiques.

Elle a considéré que les réformes économiques en cours dans les deux pays, sont de nature à améliorer le climat des affaires, encourager l’initiative privée, indiquant que le gouvernement tunisien a entamé la mise en place d’une série de mesures urgentes et de réformes pour sortir de la crise économique, soutenir les entreprises industrielles et l’investissement privé et préserver les postes d’emploi, tout en élaborant un plan de développement 2023-2024 visant à booster la compétitivité de l’économie tunisienne.

De son côté, le ministre des technologies de la communication, Nizar Ben Neji a indiqué que son département œuvre à simplifier les services dispensés à la diaspora tunisienne, faisant savoir que le service de l’extrait de naissance numérique sera disponible en juin prochain, outre le projet de visa électronique en cours de réalisation et qui sera probablement concrétisé dans les deux mois à venir.

Le président de la CONECT International, Foued Guedich, a déclaré que la CONECT avait plaidé, depuis plusieurs années, pour l’octroi de visas aux hommes d’affaires tunisiens et qu’une liste de ces derniers a été transmise aux autorités égyptiennes, pour faciliter cette procédure.

Il a, à ce titre, appelé les gouvernements des deux pays à simplifier l’octroi des visas aux acteurs économiques, afin de développer les échanges économiques bilatéraux.

Rappelons que Moustafa Madbouli, effectue les 12 et 13 Mai 2022, une visite de travail officielle en Tunisie, à la tête d’une délégation composée de ministres et de hauts responsables égyptiens.

La délégation égyptienne participera aux travaux de la 17e édition de la haute commission mixte tuniso-égyptienne.