La BAD fait un don de 4M$ pour renforcer la résilience des entrepreneurs des pays du G5 Sahel

Le Conseil d’administration du Groupe de la Banque africaine de développement a approuvé, mardi 16 mars à Abidjan, un don de quatre millions de dollars américains pour financer le Projet d’appui à la résilience des entreprises des jeunes dans les pays du G5 Sahel (PAREJ).

Le projet a pour objectif de soutenir la reprise ou l’expansion des activités de micros, petites et moyennes entreprises (MPME) dirigées par des jeunes et qui ont été touchées par la crise liée à la pandémie de Covid-19. Le projet contribuera à la mise en œuvre des plans de relance économique adoptés par les pays du G5 Sahel.

Cette opération constitue un appui complémentaire aux opérations déjà approuvées par la Banque africaine de développement pour soutenir les efforts des pays membres du G5 Sahel (Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger et Tchad) dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19 et ses conséquences socio-économiques. En effet, la Banque a approuvé, en juin et juillet 2020, deux opérations en faveur des pays du G5 Sahel. Il s’agit du Projet d’appui à la lutte contre la pandémie à coronavirus doté de 22 millions de dollars, et d’un appui budgétaire aux États d’un montant d’environ 287 millions de dollars.

À ces opérations s’ajoutent des financements de 22,5 millions de dollars accordés à la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) dont le Burkina Faso, le Mali et le Niger sont membres ; et de 12,5 millions de dollars à la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC), dont est membre le Tchad. Ces deux dernières opérations régionales ont été approuvées en mai et juin 2020.