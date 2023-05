BAD-Banque verte africaine : Des opportunités de financement vert à saisir par la Tunisie

Des facilités de financement vert seront mises à disposition des pays africains, dont la Tunisie, dans le cadre de l’initiative de Banque verte africaine lancée par la Banque africaine de développement (BAD).

L’initiative de la Banque verte africaine a été lancée, en novembre 2022, en soutien à la mise en œuvre des contributions déterminées au niveau national (CDN) des pays africains qui restent confrontés à d’importants défis pour financer leur transition climatique. Alors que les besoins d’investissement résultant des contributions déterminées au niveau national sont estimés à 2 800 milliards de dollars américains d’ici à 2030, les fonds investis sur le continent ne représentent qu’une infime part des flux mondiaux de financement vert, et la part couverte par le secteur privé reste limitée, indique un communiqué de la BAD, publié le 15 mai 2023.

L’initiative de la Banque verte africaine a été conçue dans le cadre de mesures visant à faciliter l’accès au financement mondial, qui passerait de 3% actuellement à 10% par an d’ici à 2030. Elle a été lancée suite à une évaluation menée par la Banque africaine de développement et les Fonds d’investissement climatiques dans six pays africains à savoir le Bénin, le Ghana, le Mozambique, la Tunisie, l’Ouganda et la Zambie.

L’évaluation a révélé que les banques vertes ont un potentiel important pour attirer de nouvelles sources de fonds catalytiques lorsqu’elles soutiennent un développement à faible émission de carbone et résilient aux changements climatiques par le biais de capitaux mixtes et de la mobilisation d’investissements privés locaux pour des investissements verts en Afrique.

L’initiative devrait ainsi permettre de renforcer la capacité des institutions financières locales à constituer une solide réserve de projets verts bancables tout en dé-risquant les investissements et en renforçant la confiance à long terme des investisseurs à l’égard des projets résilients aux changements climatiques et à faible émission de carbone en Afrique.

La BAD a fait savoir que la Caisse des dépôts et consignations du Bénin (CDC Bénin) et la Banque nationale d’investissement en Côte d’Ivoire (BNI) seront les premières institutions publiques africaines à bénéficier des premières facilités de financement vert de la Banque verte africaine.