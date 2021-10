La BAD lance des consultations sur sa nouvelle stratégie de santé en Afrique

La Banque africaine de développement a lancé, vendredi à Abidjan, un processus de consultation avec les ministres africains de la Santé et d’autres partenaires dans le cadre de l’élaboration d’une stratégie visant à améliorer l’accès aux services de santé en Afrique d’ici à 2030. Les contributions des ministres des 54 pays africains membres de la Banque, des partenaires du développement et de la société civile, devraient renforcer la Stratégie de la Banque pour des infrastructures sanitaires de qualité en Afrique (2021-2030). Une solide étude de cadrage, intitulée : « Bonne santé et bien-être », sous-tend cette stratégie.

« Ces consultations sont essentielles pour garantir la mise en œuvre d’une stratégie efficiente, efficace et durable, soutient Beth Dunford, vice-présidente de la Banque pour l’Agriculture, le Développement humain et social. La pandémie de Covid-19 et son impact sur les vies et les moyens de subsistance, justifient fortement les investissements renouvelés du Groupe de la Banque africaine de développement dans les infrastructures de santé de l’Afrique et les efforts visant à renforcer la résilience de ses systèmes de santé. »

La pandémie de Covid-19 a mis en évidence de graves lacunes dans les systèmes de santé nationaux africains et a dépassé leurs capacités de dépistage et de traitement du virus. Les infrastructures sanitaires sont inégalement réparties et souvent de mauvaise qualité. Seule la moitié des établissements de soins de santé primaires en Afrique subsaharienne ont accès à l’eau potable et à des installations sanitaires adéquates.