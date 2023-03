La BAD mobilise les assureurs internationaux pour stimuler leur soutien en sa faveur

Le Département du cofinancement, des syndications et des solutions clients du Groupe de la Banque africaine de développement (www.AfDB.org) a rencontré des assureurs basés à Londres pour stimuler leur soutien continu aux ambitions de l’institution en matière d’optimisation et de mobilisation du bilan, conformément à son programme de prêt pour 2023.



La Banque africaine de développement a organisé le 28 février à Londres, une réunion sur les relations avec les investisseurs à laquelle ont pris part des représentants de plus de 30 compagnies d’assurance de Londres, des Bermudes et d’autres marchés internationaux, y compris de nombreux syndicats de Lloyd’s. La réunion se tenait en prélude à la prochaine conférence ExCred International (https://apo-opa.info/3Yg2LhM).



Le Groupe Texel, l’un des principaux courtiers du Groupe de la Banque africaine de développement, a accueilli l’événement, poursuivant son soutien aux objectifs de financement du développement durable des banques multilatérales de développement.



La session interactive a permis aux professionnels du marché de l’assurance d’en apprendre davantage sur le Groupe de la Banque africaine de développement et ses plans de mobilisation des ressources pour 2023 et au-delà. Max Ndiaye, directeur par intérim du Département du cofinancement, des syndications et des solutions clients, a souligné l’évolution des activités de transfert de risques de la banque et l’importance du statut de créancier privilégié dans la qualité des actifs du portefeuille de prêts souverains de l’institution. Il a également parlé du processus de montage et d’approbation des nouvelles transactions.



La Banque africaine de développement a renforcé les avantages de sa situation de crédit privilégiée en ce qui concerne la tarification et a précisé l’absence de défauts souverains sur ses prêts ou les facilités de crédit améliorées.



« Il est important que la Banque africaine de développement approfondisse ses relations avec les investisseurs institutionnels en expliquant leurs processus de montage et leur excellent cadre de gestion des risques afin de les attirer dans des projets qu’ils ne seraient normalement pas en mesure d’accueillir à un prix acceptable pour les emprunteurs de la banque », a expliqué Simon Bessant, responsable mondial de l’assurance chez The Texel Group.



« Cette année est particulièrement excitante, car nous explorons de plus en plus des approches multi-instruments avec les assureurs par le biais de la syndication et des garanties à l’appui des emprunts souverains conformément à leurs cadres ESG (critères environnementaux, sociaux et de gouvernance) nouvellement adoptés », a déclaré Nana Spio-Garbrah, responsable par intérim de la Division solutions clients à la Banque africaine de développement.



Le rapport du G20 sur le cadre d’adéquation des fonds propres note qu’une mobilisation accrue de capitaux privés est essentielle pour atteindre les Objectifs de développement durable des Nations unies et l’Agenda 2063 de l’Union africaine. Le rapport recommande l’augmentation du transfert des risques intégrés dans les portefeuilles de prêts des banques multilatérales de développement aux contreparties du secteur privé. La Banque africaine de développement poursuit ainsi son engagement auprès des gestionnaires d’actifs et des investisseurs institutionnels afin d’innover dans de nouvelles structures de partage des risques.