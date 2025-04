La balance commerciale alimentaire excédentaire de 614,8 MDT au premier trimestre de 2025

La balance commerciale alimentaire a enregistré, au cours du premier trimestre de l’année 2025, un excédent de 614,8 MDT, contre un excédent de 1115,5 MDT durant la même période de l’année précédente, selon les données publiées par l’Observatoire national de l’Agriculture(ONAGRI).

Le taux de couverture a atteint ainsi 134,7% à fin mars 2025 contre 161,6% à fin mars 2024. En termes de valeur, les exportations alimentaires ont enregistré une baisse de 18,4% alors que les importations ont baissé de 2,1%.

La régression observée résulte principalement, d’une part, de la diminution des exportations d’huile d’olive (-23,3%), de dattes (-18,7%) et des produits de la pêche (-31,6%), et, ceci malgré la baisse des importations des céréales (-18,3%), de sucre (-33,4%) et des huiles végétales (-50,6%).

Les prix à l’exportation ont diminué de 54,5% pour l’huile d’olive et de 9,6% pour les produits de la pêche, tandis qu’ils ont augmenté de 1,3% pour les dattes et de 30,3% pour les agrumes par rapport à la même période de l’année précédente.

Les prix à l’importation des produits céréaliers ont baissé de 18,5% pour le blé dur et de 3,5% pour le blé tendre, tandis qu’ils ont augmenté de 4,7% pour l’orge et de 7,7% pour le maïs.

Le prix du sucre a également chuté de 34,9%, tandis que les prix des huiles végétales ont augmenté de 19% et ceux du lait et des dérivés de 10,8%.

Pour rappel, le déficit de la balance commerciale globale du pays au cours du premier trimestre de l’année 2025 a enregistré une hausse de 66,8% avec (-5050,5 MD) à fin mars 2025 contre (-3027,4 MD) à fin mars 2024.

Le total des importations a passé de 19315,3 MD à fin mars 2024, à 20375,5 MD à fin mars 2025 soit une hausse de 5,5%. Les deux groupes de produits celui de l’énergie et celui des matières premières et demi produits ont représenté ensemble 50,3% des importations totales du pays.

Les importations alimentaires ont représenté 8,7% des importations totales à 10169,2 MD. Les exportations alimentaires ont représenté 15,6% des exportations totales.

L’excédent de la balance commerciale alimentaire a participé à baisser le déficit de la balance commerciale globale de 24,7%.