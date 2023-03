La Banque mondiale continuera de soutenir la Tunisie dans ses réformes

Le Représentant Résident de la Banque mondiale (BM) en Tunisie, Alexandre Arrobio a réitéré, vendredi, le soutien de l’institution financière à la Tunisie dans ses réformes socio-économiques et pour relever ses défis actuels comme la pénurie d’eau ou la sécurité alimentaire et énergétique. Lors d’une séance de travail, tenue, au siège de l’Union Tunisienne du Commerce (UTICA), avec Samir Majoul, président du patronat, Alexandre Arrobio a salué « l’exemplarité » des relations entre la Tunisie et la BM ainsi que les réalisations bilatérales qui ont été accomplies dans les projets conjoints, depuis l’indépendance. »Cela ne peut que nous encourager à poursuivre avec le même élan », a-t-il souligné, ajoutant que la Banque mondiale est disposée à accompagner la Tunisie dans sa transition vers une économie bleue et verte.Arrobio, qui était accompagné d’une délégation de la BM, a indiqué que le secteur privé est capable de faire de la Tunisie » un hub régional » en matière d’énergies renouvelables.De son côté, le président de l’Utica a souligné que les relations entre la Tunisie et la Banque mondiale resteront toujours » exemplaires « , mettant l’accent sur l’importance de préserver le rayonnement et la souveraineté du pays.Le 6 mars, la Banque mondiale avait annoncé, dans un communiqué, la suspension » temporaire « des discussions sur le Cadre de partenariat pays avec la Tunisie, lequel définit les orientations stratégiques des engagements opérationnels à moyen terme (2023-2027) , sur fond des récents évènements concernant les migrants subsahariens.L’institution financière internationale avait, cependant, souligné que le dialogue et l’engagement avec les autorités tunisiennes restent maintenus, ajoutant qu’elle avait pris note des mesures positives prises par le gouvernement pour apaiser la situation ».

- Publicité-