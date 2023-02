La Banque mondiale va verser au Tchad 700 millions de dollars en deux ans

Le vice-président de la Banque mondiale pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre, Ousmane Diagana, était au Tchad pour une visite consacrée en partie au programme de coopération menée avec le gouvernement tchadien. Il a confirmé que la Banque mondiale verserait un total de 700 millions de dollars ces deux prochaines années pour des programmes d’appui aux populations dans des domaines aussi variés que les infrastructures, l’énergie, la santé et l’éducation.

Ousmane Diagana, qui se dit conscient des difficultés politiques que traverse le pays, estime que son institution a d’abord pour vocation de venir en aide aux populations. « Nos programmes s’exécutent sur la base d’un cadre de gouvernance extrêmement robuste, où les principes de redevabilité, de suivi et d’évaluation sont cardinaux pour s’assurer que les ressources ont été véritablement utilisées en faveur des populations. Parce que pour nous, la cible principale, ce sont les populations. Nous sommes une institution de développement, et dans un contexte extrêmement difficile, ce sont elles qui ont des problèmes pour l’accès à l’eau, ce sont elles qui ont des problèmes à voir leurs enfants aller à l’école », a-t-il déclaré.

« La situation politique et la situation de gouvernance sont extrêmement importantes et il faut les prendre en charge, mais n’oublions jamais pourquoi on existe. La finalité, ce sont les populations, et nous allons toujours chercher à créer les conditions pour que nos ressources soient disponibles en faveur de ces populations-là », a-t-il ajouté.