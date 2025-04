La BCT le confirme, le secteur de la construction est en reprise

La production du secteur industriel s’est maintenue sur une trajectoire de rétablissement graduel, passant de -5,0% (en G.A.) au 1er trimestre 2024 à -0,3% au dernier trimestre de l’année. Par conséquent, la contribution négative à la croissance économique s’est atténuée significativement pour avoisiner -0,1 pp contre -1,2 pp au 1er trimestre 2024. Cette évolution a résulté de l’effet conjugué de la résilience de la production des industries manufacturières et de la reprise de l’activité de certaines industries non manufacturières. En particulier, le taux de croissance de la production du secteur de textile, habillement et cuir (THC) est passé en territoire positif au dernier trimestre 2024, après des baisses consécutives depuis mi-2023. Il s’est accru de 1,1% (en G.A.) contre -0,4% le trimestre précédent, soutenu par le renforcement continu des flux des importations du secteur. Également, le quatrième trimestre a été marqué par une accélération du rythme de progression de la valeur ajoutée des industries chimiques de 8,1% (en G.A.) contre 5,9% le trimestre précédent et -14,6% un an auparavant, boostée par la reprise des activités d’extraction de phosphates après plusieurs trimestres de ralentissement.

En revanche, un léger ralentissement a touché, au dernier trimestre 2024, les deux principales industries manufacturières, à savoir les industries mécaniques et électriques (2,5%, en G.A., contre 3,5% au T3-2024) et les industries agroalimentaires (2,1% contre 3,7%). Cette atténuation porte la marque de la reprise de l’activité dans le secteur de la construction, après plusieurs années de régression, qui s’est accrue de 2,5% (en G.A.) au T4- 2024 contre des replis de -0,9% au trimestre précédent et -4,2% un an auparavant. La poursuite du rétablissement de l’activité du secteur de la construction devrait soutenir le renforcement des capacités de production de l’économie dans la période à venir. C’est la note de conjoncture de la BCT pour le mois d’avril 2025, pour parler de fin 2024, qui affirme tout cela !