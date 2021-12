La BEI investit et s’investit dans la croissance économique et l’inclusion sociale en Tunisie

La Banque européenne d’investissement, par la voix de son vice-président, Ricardo Mourinho Félix, a réitéré son engagement continu en faveur de la croissance économique et de l’inclusion sociale en Tunisie.

Le soutien à l’esprit d’entreprise, à l’innovation et aux infrastructures sociales est un point central de la visite du vice-président du BEIen Tunisie. Dans le cadre de ce soutien, deux contrats de financement ont été signés, l’un avec OneTech Group et l’autre avec l’institution de microfinance Enda Tamweel. Mourinho Félix a également annoncé un financement de 45 millions d’euros pour la société de transport public Transtu afin de soutenir une mobilité plus inclusive et durable.

Une inclusion financière plus forte

Avec Enda Tamweel, a été signée une nouvelle convention de financement en dinars tunisiens (d’un montant de 9 millions d’euros) afin de renforcer le soutien de la BEI aux micro-entrepreneurs du pays.. Cette nouvelle opération s’inscrit dans le cadre de l’instrument de microfinance pour la région du voisinage sud mis en place en coopération avec l’Union européenne.

L’opération générera une importante valeur ajoutée car elle permettra d’offrir des financements en monnaie locale à des conditions particulièrement attractives pour une période de deux ans.

« L’accès des micro-entrepreneurs au financement est un facteur clé de la croissance économique et sociale. Je me réjouis donc d’avoir signé ce nouveau prêt en monnaie locale, signe supplémentaire de notre engagement auprès des porteurs de projets, notamment les femmes et les jeunes et les populations vulnérables vivant dans des zones reculées. En Tunisie, nous continuerons à soutenir l’inclusion financière car son impact est réel », a déclaré le vice-président Mourinho Félix après avoir signé le nouveau contrat de financement avec Enda Tamweel.

Ce nouvel accord porte à 24 millions d’euros le montant total des opérations signées avec Enda.

Un soutien accru au secteur privé

A été également signée une augmentation de 9 millions d’euros du prêt accordé à OneTech Group en 2017. Cette augmentation porte le total des prêts de la BEI à OneTech à 30 millions d’euros.

« Soutenir le développement et l’innovation est une priorité majeure pour la BEI. Notre mission est de créer des conditions financières attractives pour les entreprises du secteur privé afin de contribuer au développement de l’économie tunisienne et de stimuler la compétitivité. Nous sommes fiers de soutenir des entreprises tunisiennes, telles que OneTech Group, qui est une réussite inspirante pour la Tunisie et la région dans son ensemble », a affirmé le vice-président de la BEI

Ce financement soutient les investissements de OneTech Group dans la recherche, le développement et l’innovation, et renforce également sa capacité de production. Le prêt initial a déjà permis de créer 1 300 emplois, dont 50% sont occupés par des femmes.

Ce projet s’inscrit donc pleinement dans les objectifs affichés par l’Union européenne et la BEI, qui visent à promouvoir la résilience économique des pays voisins de l’Union européenne. Il s’inscrit également dans le cadre du programme Horizon 2020/InnovFin pour les entreprises innovantes, cofinancé par la Commission européenne. La Tunisie est le seul pays de la région à avoir bénéficié de ces ressources.

Une mobilité plus inclusive et durable

Une nouvelle opération financée par la BEI pour le transport urbain durable a été annoncée sous la forme d’un accord avec Transtu pour l’acquisition de trains et d’équipements pour la ligne de métro léger TGM.

Ce nouveau financement de 45 millions d’euros permettra de faciliter la mobilité en Tunisie tout en améliorant la qualité des services de transport urbain qui aura un impact direct sur la vie quotidienne des Tunisiens.

Ce projet est cofinancé par la Banque européenne pour la reconstruction et le développement pour un montant global de 90 millions d’euros. Plus largement, le projet s’inscrit dans le cadre du programme de renouvellement des infrastructures ferroviaires financé par la BEI.

La BEI a affirmé qu’elle est prête à mettre à la disposition de la Tunisie plus de 400 millions d’euros pour soutenir des projets d’infrastructure, notamment dans les secteurs de l’énergie et des transports. En tant que banque climatique de l’UE, le soutien aux projets qui contribuent à l’adaptation au changement climatique et à son atténuation sera un axe majeur de l’action de la BEI en Tunisie. La Banque continuera également à donner la priorité au financement de projets sociaux essentiels.