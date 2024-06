La BERD s’engage à 40 MUSD pour le soutien aux PMC en Tunisie, en Égypte et au Maroc

a Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) a annoncé, jeudi, son engagement à verser jusqu’à 40 millions de dollars à SPE PEF III (PEF III), nouveau fonds constitué par SPE Capital (société d’investissement focalisée sur l’Afrique et le Moyen-Orient), afin de soutenir les entreprises à moyenne capitalisation (PMC) établies en Tunisie, en Égypte et au Maroc.

Le fonds PEF III cherchera à générer des plus-values à long terme par le biais d’investissements en fonds propres et quasi-fonds propres dans des entreprises établies dans ces trois pays d’Afrique du Nord, tout en conservant une certaine souplesse pour investir également dans des pays ciblés d’Afrique subsaharienne.

Grâce à cet investissement, la BERD entend contribuer à la résilience des marchés financiers et accroître la compétitivité des entreprises locales, en faisant du capital-investissement une source alternative de financement en Afrique du Nord. Cet investissement permettra de diversifier les sources de capital pour financer la croissance des entreprises. Le fonds cherchera à investir dans huit à douze entreprises, dans des secteurs résilients face aux chocs sur les marchés et à fort potentiel de croissance, tels que l’industrie manufacturière, la production et la transformation de marchandises, les services aux entreprises, les soins de santé, les produits pharmaceutiques et les services d’enseignement privés.

SPE Capital est un important gestionnaire de fonds opérant en Afrique, capable de déployer environ 500 millions de dollars, notamment par le biais de co-investissements dans plus de 15 entreprises sur le continent.