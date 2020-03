LA BH Bank octroie en don un montant additionnel de 10 MDT

Face à l’ampleur des besoins financiers exprimés par le Gouvernement pour lutter contre le Covid-19, le Conseil d’Administration la BH Bank décide d’octroyer en don le montant additionnel de 10 millions de dinars portant sa contribution globale à 11,4 millions de dinars,

Témoignant de sa solidarité réitérée et de son soutien conséquent, la BH Bank confirme, ainsi, son plus grand engagement citoyen et solidaire.

BH Bank toujours solidaire contribue par 10 millions de dinars additionnels pour soutenir la lutte contre le Covid-19

