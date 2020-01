La Biat achète le bloc de contrôle de Tunisie Valeurs

Nous apprenons, de sources officielles, que la Biat a racheté un bloc de contrôle de la société Tunisie Valeurs. Il s’agirait en fait, essentiellement des actions des Abdelkefi père et fils, sachant que l’actionnariat actuel de Tunisie Valeurs est réparti à 35,3 % chez Integra Partners, 15 % chez Tunisie Leasing et Factoring et 5,4 % chez Slaheddine Caïed Essebssi. On attendra le communiqué de presse de la Biat pour plus de détails