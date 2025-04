La BIAT réalise de très bonnes performances comme l’attestent les chiffres !

L’Assemblée Générale Ordinaire de la BIAT s’est tenue le vendredi 25avril 2025 au siège social de la banque, en présence des membres du bureau de l’assemblée, des administrateurs, de la direction générale, des actionnaires ainsi que des invités. Les actionnaires ont eu l’opportunité d’assister à une présentation détaillée des réalisations de la banque ainsi que des projets stratégiques mis en œuvre tout au long de l’année 2024.

Des résultats solides et un engagement constant au service de l’économie

En 2024, la BIAT a poursuivi avec détermination la mise en œuvre de sa stratégie de croissance, combinant solidité financière et accompagnement du développement économique tunisien. Portée par une gouvernance éclairée, une maîtrise des risques et l’engagement de ses collaborateurs, la Banque a su préserver sa position de référence dans le secteur bancaire tunisien, notamment en matière de collecte de dépôts et de génération de produit net bancaire. Ainsi, les dépôts de la BIAT ont atteint 20 814 millions de dinars témoignant de la fidélité et de la confiance de ses clients renforcées au fil des années.

Le produit net bancaire s’est établi à 1 479,7 millions de dinars, soutenu par la croissance du portefeuille d’investissement. Ces performances ont permis à la BIAT de dégager un résultat net de 357,7 millions de dinars, illustrant la solidité de son modèle économique et la pertinence de sa stratégie.

Avec un encours de crédits de 12 807 millions de dinars, la BIAT a poursuivi son appui au financement de l’économie. Son portefeuille de crédits, équilibré et diversifié, reflète une présence active sur l’ensemble des secteurs d’activité. Fidèle à sa vocation d’accompagnement du tissu productif, la BIAT a accordé une attention particulière au secteur industriel, qui concentre à lui seul plus de 28 % des engagements. La BIAT a consolidé son soutien aux entreprises à travers le maintien d’une relation de proximité et la mobilisation de 1214 millions de dinars de crédits d’investissement en 2024. Concernant les particuliers, plus de 38 000 crédits ont été octroyés en 2024 pour soutenir les projets de vie et le pouvoir d’achat des ménages.

La BIAT a poursuivi ses efforts en matière d’accompagnement de ses 960 000 clients particuliers, professionnels et entreprises à travers son réseau de 206 agences réparties sur tout le territoire. Le nombre de ses clients observe une croissance continue porté par une dynamique de conquête notamment auprès des jeunes avec 26 000 nouveaux clients jeunes en 2024.

Toutes ces réalisations ont valu à la BIAT l’octroi de quatre distinctions bancaires en 2024, consolidant sa réputation de banque de référence en Tunisie et dans la région. Elle a reçu le titre de Meilleure Banque en Tunisie décerné par Euromoney, une distinction prestigieuse qu’elle remporte pour la troisième fois. Le magazine Capital Finance International (CFI) lui a également attribué trois récompenses : Meilleure Gouvernance Bancaire en Tunisie, Meilleure stratégie de digitalisation en Afrique du Nord et Contribution exceptionnelle au développement de la jeunesse en Tunisie.

Par ailleurs, la certification internationale AML 30000, dédiée à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, a été renouvelée, attestant de la conformité rigoureuse de la BIAT aux normes internationales.

Une transformation digitale accélérée

En 2024, La BIAT a consolidé ses efforts en matière de transformation digitale avec le lancement de sa plateforme MyBIAT Corporate, dédiée aux entreprises. Fruit d’une étroite collaboration avec les clients, cette solution innovante et sécurisée vise à simplifier la gestion des opérations bancaires à distance. 9 000 entreprises ont adopté MyBIAT Corporate témoignant de la pertinence et de l’efficacité de cette nouvelle offre. En parallèle, la plateforme MyBIAT Retail, destinée aux particuliers et professionnels, a poursuivi sa montée en puissance, totalisant 390 000 utilisateurs à fin 2024.

Dans le cadre du renforcement de ses capacités technologiques, la BIAT a créé en 2024 sa filiale BIAT Innovation & Technology, regroupant l’ensemble de ses expertises IT dans un environnement dédié à l’innovation. Cette nouvelle entité a pour mission de piloter le développement digital et data, d’implémenter des solutions technologiques performantes, et de renforcer la sécurité des systèmes d’information.

La BIAT a poursuivi en 2024 la généralisation de son nouveau concept d’agences, amorcé en 2021. Près de 40 agences réparties sur l’ensemble du territoire, notamment à Tunis, Bizerte, Nabeul, Sousse, Monastir, Mahdia, Sfax, Djerba, Zarzis et Tozeur, ont été entièrement rénovées alliant accompagnement humain et innovation digitale.

Par ailleurs, la BIAT a intégré une solution digitale pour la gestion des files d’attente, optimisant ainsi l’efficacité des opérations en agence. Déployée dans 65 agences, la solution permet la prise de rendez-vous en ligne, la gestion fluide des flux en agence, ainsi que la collecte et l’analyse des retours clients(…).