La bourde du nouveau ministre Ali Hafsi (Vidéo), et ses collègues qui éclatent de rire

A peine entré dans le gouvernement d’Elyes Fakhfakh, et alors qu’il prêtait serment, le ministre Ali Hafsi inaugurait l’ère des bourdes ministériels de l’ère Fakhfakh.

Appelé à prêter serment, le ministre auprès du chef du gouvernement en charge des relations avec l’ARP, devait poser sa main gauche sur le livre sacré et lire le texte du serment.

Manifestement pressé d’être ministre, Ali Hafsi se trompe d’endroit et pose la main sur le bois du pupitre sur lequel était posé le Coran et commence déjà à réciter son serment, avant de s’en apercevoir et poser la main là où il fallait, sous le regard de ses collègues Slim Azzabi et Anouar Maaroufi, qui éclataient d’un rire vite étouffé (Vidéo).