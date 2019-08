La Bourse de Tunis clôture en territoire négatif, deux jours d’affilée

La Bourse de Tunis a clôturé la séance du mardi 27 août 2019 sur un territoire négatif où le TUNINDEX perd 0,12% à hauteur de 7 181,14 points dans un volume total de 3,576 millions de dinars(MD), selon l’intermédiaire en bourse MCP.

Le plus fort volume de la séance a été enregistré par le titre SIAME qui draine 1,309 MD de ses capitaux à 3,19 dinars(D) et qui réalise également la plus forte hausse de la séance boursière de 5,28%.

A la hausse, le titre WIFACK INTERNATIONAL BANK s’est monnayé 6,55 D, soit une hausse de 2,98%, suivi de HEXABYTE qui a augmenté 2,81% à 6,58 D. Le titre SIPHAT quant à lui a réalisé un relèvement de 2,76% à 2,97 D, suivi par le titre OFFICE PLAST qui grignote 2,51% pour clôturer à 2,85 D.

A la baisse, le titre EURO-CYCLES a chuté de 3,01% à 15,13 D, suivi par UBCI qui s’est monnayé à 30,07 D, soit un déclin 3%. Le titre SPDIT-SICAF quant à lui a réalisé une régression de 2,96% 8,83 D.

Dans le rouge, les titres STEQ et ADWYA ont réalisé un amoindrissement respectif de 2,90% et 2,76% à 4,68 D et 3,87 D.