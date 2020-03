La Bourse de Tunis clôture lundi territoire positif

La Bourse de Tunis a clôturé la séance de lundi en territoire positif, le TUNINDEX a gagné 1% à hauteur de 6138,82 points dans un volume total de 2,073 millions de dinars (MD),selon les données de la Bourse de Tunis.

A la hausse, le titre MPBS s’est échangé à 4,12 dinars(D) avec une hausse de 3 %. De même, les titre Amen Bank et BIAT ont progressé de 3% pour clôturer la séance à 26,78D et 105,06 D.

A la baisse, les titres ICF et TPR ont chuté de 2,99% à 71,20 D et 3,56 D. Egalement ,le titre Air Liquide a réalisé un repli de 2,98% à 65,90 D. Le titre Eurocycle a baissé de 2,94% à 14,18 D.