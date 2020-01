La Bourse de Tunis clôture sur une hausse de 0,57%

La Bourse de Tunis a clôturé la séance de lundi sur une note positive. Le l’indice Tunindex s’est bonifié de 0,57% à 7012,64 points, dans un volume total de 3,778 millions de dinars(MD), selon les données de la Bourse de Tunis.

A la hausse, le titre SOTETEL s’est monnayé à 5,52 D, tout en réalisant la plus forte hausse de la séance avec une croissance 5,95%, suivi de TUNISIE LEASING & FACTORING qui a augmenté de 5,65 % à 9,71 D.

Le titre UNIMED quant à lui a réalisé une hausse de 4,47% à 10,03 D.

Dans la même tendance haussière, les titres ADWYA et Tawasol Group Holding ont gagné respectivement 4,44 % et 4,16%, pour clôturer à 2,35 D et 0,25 D.

A la baisse, le titre TUNISAIR a réalisé une chute de 3,22 % à 0,6 D, suivi de STAR qui a enregistré un déclin de 3 % à 130,95D et le titre MPBS a reculé de 2,97 % à 5,22 D.