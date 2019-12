La Bourse de Tunis débute jeudi dans le vert

La Bourse de Tunis débute la séance du jeudi, 5 décembre 2019, dans le vert. Le Tunindex gagne 0,28% avec 6 983,40 points dans un volume total de 0,216 million de dinars(MD), selon l’intermédiare en Bourse, MCP.

Dans le vert, le titre ARAB TUNISIAN LEASE grimpe de 5,14% à 1,84 dinar(D) suivie par les AMS et TAWASOL GROUP HOLDING qui gagnent respectivement, 4,41% et 3,84% à 0,71 D et 0,27 D.

A la baisse, le titre SOTUVER chute de 2,72% à 8,21D tout comme MAGASIN GENERAL et TUNISAIR qui enregistrent une regression respective de 2,43% et 1,61% à 32 D et 0,61 D.