La bourse de Tunis débute la séance dans le vert

La bourse de Tunis a débuté, la séance de lundi, dans le vert, le Tunindex a gagné 0,50% avec 7 043,99 points, dans un volume total de 0,227 MD, selon l’intermédiaire en bourse Mena Capital Partners (MCP).

Dans le vert, le titre SERVICOM a grimpé de 3,22% à 0,64 D, suivi par les ARTES et ARAB TUNISIAN LEASE qui gagnent respectivement 2,88% et 2,77% à respectivement 4,99 D et 1,85 D.

A la baisse, le titre UADH chute de 2,10% à 0,93 D, tout comme BNA BANK et DELICE HOLDING qui enregistrent une baisse respective de 1,27% et 0,19% à 11,65 D et 10,40 D.