La bourse de Tunis débute la séance de jeudi dans le rouge où le Tunindex perd 0.11% avec 6 985.71 points dans un volume total de 0.930 MTND.

Dans le vert, le titre CELLCOM grimpe de 5.88 % à 3.96 TNDة suivie par ADWYA et ELECTROSTAR qui gagnent respectivement 2.89 % et 2.75 % à 2.84 TND et 1.49 TND.

A la baisse, le titre OFFICE PLAST chute de 4.09 % à 2.34 TND tout comme les ATTIJARI LEASING et MAGASIN GENERAL qui enregistrent un amoindrissement respectif de 2.99% et 2.98 % à 10.38TND et 31.53 TND.