La Bourse de Tunis débute mardi dans le vert

La Bourse de Tunis débute la séance du mardi 3 décembre 2019 dans le vert où le Tunindex gagne 0,18% avec 6 973,04 points dans un volume total de 0,458 million de dinars (MD), selon MCP.

Dans le vert, le titre ARAB TUNISIAN LEASE grimpe de 5,03% à 1,67 dinar(D) suivi par les AMS et Banque de L’Habitat qui gagnent respectivement 4,76% et 3,56% à respectivement 0,66 D et 11,90 D.

A la baisse, le titre MAGASIN GENERAL chute de 2,94% à 33 D tout comme SIAME et ELECTROSTAR qui enregistrent un amoindrissement respectif de 2,90% et 2,68% à 3,68 D et 1,45 D.