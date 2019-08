La Bourse de Tunis entame la semaine dans le rouge

La Bourse de Tunis débute la séance de lundi, 26 août 2019, dans le rouge où le Tunindex affiche une baisse de 0,11% avec 7 198 points dans un volume total de 0,154 million de dinars (MD), selon l’intermédiaire en bourse, Mena Capital Partners (MCP).

Dans le vert, OFFICE PLAST grimpe de 2,66% à 2,70 dinars suivie par SOTETEL et SERVICOM qui gagnent respectivement 1,64% et 1,47% à 6,19 D et 0,69 D.

A la baisse, le titre TUNIS RE chute de 2,46% à 7,51 D tout comme TELNET HOLDING et TUNISIE VALEURS qui enregistrent une réduction respective de 2,09% et 1,57 % 8,90 D et 16,24 D.