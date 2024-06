La Bourse de Tunis entame la semaine du mauvais pied (-0,34%)

Le marché Boursier a entamé la dernière semaine du mois de juin 2024 du mauvais pied. L’indice de référence a glissé, lundi, de –0,34 % à 9741,7 points, dans un modeste flux de 3,2 MD, selon l’analyse de l’intermédiaire en Bourse, « Tunisie Valeurs ».

Le titre « ASSURANCES MAGHREBIA VIE » s’est offert la meilleure performance de la séance. Sans faire l’objet de transactions, l’action de la compagnie d’assurance vie adossée au groupe MAGHREBIA s’est envolée de 5,9 % à 5,750 D.

Le titre « ATTIJARI BANK » a figuré parmi les plus fortes hausses de la séance. L’action de la filiale du groupe ATTIJARIWAFA BANK a signé une avancée de 1,3 % à 54,900 D faisant savoir que la valeur a amassé des échanges de 109 mille dinars.

Le titre « WIFACK INTERNATIONAL BANK » s’est placé en lanterne rouge du TUNINDEX. L’action a reculé de 2,9 % à 8,620 D, et ce, sans drainer de flux.

Le titre « SFBT » a figuré parmi les plus grands perdants de la séance. L’action s’est pliée de 2,3 % à 12,900 D notant que la valeur a brassé un volume total de 141 mille dinars sur la séance.

Le titre « AMEN BANK » a chapeauté le palmarès des échanges. L’action a grignoté 0,07 % à 45,000 D, en alimentant le marché avec des capitaux de 752 mille dinars, soit 24 % du flux de la cote.

