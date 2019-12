La bourse de Tunis ouvre dans le vert

La bourse de Tunis débute la séance de mercredi 25 décembre 2019 dans le vert où le Tunindex gagne 0.51% avec 7 025.89 points dans un volume total de 9.940 MTND

Dans le vert, le titre OFFICE PLAST grimpe de 4.98 % à 2.74 TND, suivie par les ATTIJARI BANK et ASSURANCE AMI qui gagnent respectivement 2.98 % et 2.96 % à 32.44 TND et 2.78 TND.

A la baisse, le titre MAGASIN GENERAL chute 3.65 % à 29 TND tout comme les STB BANK et ATB qui enregistrent un amoindrissement respectif de 2.69% et 2.56 % à 4.33 TND et 3.80 TND.