La bourse termine la séance de jeudi sur une légère note négative

Le marché boursier a terminé la séance de jeudi sur une légère note négative. L’indice de référence a perdu 0,04% à 8478,5 points, dans un volume limité de 2,6 millions de dinars (MD), selon l’intermédiaire en bourse Tunisie Valeurs.Analyse des valeurs :

Le titre BH Leasing s’est offert la palme des hausses. Dans un flux réduit de 6 mille dinars, l’action du loueur adossé au Groupe BH s’est envolée de 5,8% à 3,260 D.

Le titre Délice Holding a eu une bonne performance sur la séance. L’action du champion national des produits laitiers s’est appréciée de 3,2% à 12,900 D. Les échanges sur le titre ont été maigres, se montant à près de 7 mille dinars.

Le titre STIP a accusé la plus forte baisse de la séance. L’action de l’unique producteur de pneus en Tunisie a dévissé de 4,4% à 4,340 D. La valeur a été échangée à hauteur de 3 mille dinars seulement. La performance annuelle de l’industriel demeure, cependant, en territoire positif (une avancée de 8,5%).

Le titre Ennakl Automobile a figuré parmi les plus grands perdants de la séance. L’action du concessionnaire automobile s’est repliée de 3,8% à 10,900 D, dans un modeste volume de 25 mille dinars.

Amen Bank a été la valeur la plus recherchée de la séance. L’action du bras financier du Groupe Amen a inscrit une progression de 3,1% à 40,000 D. La valeur a alimenté le marché avec des capitaux de 688 mille dinars.

