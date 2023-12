La BVMT se propose d’accompagner les entreprises dans leur démarche RSE

La Bourse de Tunis, dans le cadre de son adhésion à l’Initiative lancée par les Nations Unies depuis 2015 « Sustainable Stock Exchange », a développé en collaboration avec le régulateur du marché financier « le Conseil du Marché Financier », un Guide de reporting ESG.

Ce Guide qui a été publié fin 2021, a pour vocation d’accompagner les sociétés cotées, celles qui se préparent à s’introduire à la Bourse ainsi que les entreprises publiques, dans la présentation et la valorisation de leurs engagements en matière de Responsabilité Sociétale de l’Entreprise (RSE) et de leur contribution à l’atteinte des Objectifs de Développement Durable (ODD).

Dans ce cadre et en collaboration avec la Société Financière Internationale ; une institution du Groupe Banque Mondiale ; la Bourse de Tunis entend, comme suite à la publication de ce guide, accompagner une première cohorte pilote d’entreprises dans la mise en place d’une démarche de Responsabilité Sociétale, débouchant à la production et la publication d’un reporting ESG. Cette collaboration s’étalera également sur un appui des efforts de la place pour conquérir de l’expérience dans ce domaine et enrichir la gamme des indices de la Bourse de Tunis, par un indice ESG.