La CAF annonce une liste de 12 pays, dont la Tunisie, pour les prochaines Coupes inter clubs

La Confédération Africaine de football a annoncé que 12 pays africains, dont la Tunisie, prendront part aux prochaines compétitions inter clubs lors de la prochaine saison (2021/2022), deux en ligue des champions et autant en coupe de la Confédération.

Outre la Tunisie, les autres pays sont: l’Egypte, l’Algérie, le Maroc, le Soudan, l’Afrique du Sud, la RD Congo, l’Angola, la Guinée, le Nigéria, la Tanzanie et la Zambie.

La Tunisie sera représentée en ligue des champions par l’Espérance Sportive de Tunis, champion en titre et l’Etoile du Sahel, vice-champion et en coupe de la Confédération, par l’US Ben Guerdane (3e du championnat) et le vainqueur de la finale de la Coupe de Tunisie qui opposera le CS Sfaxien au Club Africain, le 27 juin courant à Djerba.