La CAF renouvelle une convention pour son siège au Caire

La Confédération africaine de football a conclu ce mercredi la signature du nouvel accord de siège avec le gouvernement

égyptien pour une durée de 10 ans, qui reconnaît la personnalité juridique internationale de l’instance africaine en tant qu’Organisation Non-Gouvernementale internationale.

L’accord dont le but est de “poursuivre les efforts déployés par la CAF et de faciliter sa mission de développement et de promotion du football africain”, a été signé par le président de la CAF Ahmad Ahmad et le ministre égyptien de la Jeunesse et des Sports, Dr Ashraf Sobhy en présence du Premier Ministre égyptien, Dr Mostafa Madbouly, précise la CAF sur son site officiel.

Aux termes de cet accord, la CAF bénéficiera de plusieurs avantages, immunités et privilèges similaires à ceux accordés aux membres des organisations internationales et des missions diplomatiques.

L’accord est valable pour une période de 10 ans, renouvelable automatiquement, conclut la même source.