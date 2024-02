La carte d’identité biométrique entre 25 et 40 dinars

La présidente de la commission des droits et libertés du Parlement, Hela Jaballah, a déclaré, sur Jawhara Fm, que « le coût de la carte d’identité biométrique se situera entre 25 et 40 dinars », soulignant que « la commission des droits et libertés approuvera cette semaine le projet de loi sur la carte d’identité biométrique et le passeport ».

« La puce électronique sera cryptée et l’objectif est de protéger les données personnelles », a-t-elle précisé, ajoutant que « la mention de profession a été supprimée de la nouvelle carte d’identité biométrique et pour l’état civil, elle sera facultative ».

Elle indiqué que « la délivrance de la carte d’identité est devenue possible pour ceux qui atteignent l’âge de 15 ans et avec l’autorisation parentale pour ceux qui ont 12 ans ».

En ce qui concerne le passeport biométrique, elle a indiqué que « ce passeport sera conforme aux spécifications internationales et contiendra la même puce que la carte d’identité biométrique ».