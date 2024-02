La Cédéao a également levé des sanctions contre la Guinée

Outre le Niger, la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao) a annoncé, dans le communiqué final du sommet extraordinaire de samedi, rendu public dimanche 25 février, la levée de sanctions contre la Guinée. Des annonces ont également concerné le Mali.

Cette annonce intervient au lendemain de celle de la levée de sanctions contre le Niger à l’occasion d’un sommet des dirigeants de la région samedi à Abuja. Les trois pays – Niger, Guinée et Mali – sont dirigés par des régimes militaires.

Concernant la Guinée, cette décision est inscrite dans le communiqué final de la rencontre, un communiqué en anglais publié dans l’après-midi ce dimanche, annonçant la levée de toutes les sanctions économiques et financières qui touchent la Guinée.

Il est à rappeler que , en septembre 2022, la Cédéao, réunie en marge de l’Assemblée générale des Nations unies, avait décidé de prendre des « sanctions graduelles » contre la Guinée suite au coup d’État de septembre 2021.

Selon les termes du communiqué de l’époque, « l’assistance et la transaction financière par les institutions financières » de la Cédéao sont suspendues. Les avoirs financiers des membres de la junte, du gouvernement et des « institutions de la transition » sont gelés, et il leur était interdit de voyager.

