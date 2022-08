La Cédéao œuvre pour le développement des infrastructures de transport

Accra, la capitale ghanéenne, a accueilli du 29 au 30 août un atelier de sensibilisation sur le Plan directeur couvrant la période 2020-2045.

L’intégration, c’est l’une des missions de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao). A cet effet, la Conférence des chefs d’Etat de l’organisation régionale a approuvé, en décembre 2021 lors de son 60e Sommet, un Plan directeur des infrastructures. Il s’agit de 201 projets pour un coût estimé à 131 milliards de dollars, selon Apanews.

Les ministères en charge des transports des États membres et les partenaires au développement comme la Banque d’Investissement et de Développement de la Cédéao (BIDC) et l’Agence espagnole de coopération internationale pour le développement (Aecid) ont participé à l’atelier de sensibilisation.

Objectif : réfléchir aux mécanismes de mobilisation des ressources, à la coordination et à la mise en œuvre du Plan directeur, unique cadre stratégique de la Cédéao en matière d’infrastructures entre 2020 et 2045.