La Chambre africaine de l’énergie en mission commerciale en Namibie

La Chambre africaine de l’énergie (AEC) , qui représente la voix du secteur énergétique africain, a lancé une mission commerciale en Namibie afin de promouvoir les opportunités commerciales au sein de l’industrie énergétique du pays. En collaboration avec la Namibia International Energy Conference (NIEC), la mission commerciale facilitera l’engagement entre les entreprises, mettra les parties prenantes en contact avec les informations et les ressources du marché, tout en capitalisant sur les offres de la conférence pour stimuler de nouveaux investissements dans le pays.

La Namibie prévoit de produire le premier pétrole du bassin de l’Orange d’ici 2030 ainsi que 10 à 12 millions de tonnes d’équivalent hydrogène vert d’ici 2050. L’engagement d’accélérer le développement des découvertes Graff-1 et Venus-1 – faites en 2022 par les majors de l’énergie TotalEnergies et Shell – est également en cours, parallèlement à d’autres campagnes de forage à terre et en mer. Le gouvernement s’efforce de mettre en place une législation efficace en matière de gestion des revenus pétroliers tout en mettant l’accent sur le contenu local, ce qui ouvre des perspectives commerciales lucratives pour les acteurs namibiens et internationaux du secteur de l’énergie. La mission commerciale namibienne, en collaboration avec NIEC 2024, met en relation les investisseurs potentiels avec les opportunités namibiennes.

NIEC est un événement influent qui réunit des décideurs politiques, des acteurs du secteur de l’énergie, des investisseurs et des partenaires internationaux afin de favoriser la croissance de l’industrie. L’événement, qui en est à sa sixième édition, permet de mettre en évidence la position de la Namibie en tant que choix d’investissement de premier plan.

