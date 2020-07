La Chambre syndicale des services portuaires appelle à observer une grève

La Chambre syndicale nationale des services portuaires relevant de l’UTICA a appelé ses affiliés à observer une grève dans tous les ports de la République du 3 au 6 août 2020.

La chambre a précisé, dans un communiqué publié mardi, que la décision de la grève a été prise par son bureau exécutif élargi réuni le lundi 20 juillet 2020, face à l’absence d’une réponse gouvernementale aux revendications formulées il y a 9 ans, dont celle relative au dossier des entreprises spécialisées dans l’amarrage, le désamarrage et la protection des navires.

Elle a expliqué avoir envoyé une correspondance au ministère du transport et de la logistique le 24 juin 2020 concernant l’accord relatif à la création de groupements et à l’arrêt d’application du cahier des charges.

La chambre revendique également la révision des tarifs, neuf ans après l’accord conclu entre les ministères du Transport et du Commerce et qui n’a pas été mis en œuvre jusqu’à ce jour.

Le bureau exécutif élargi de la Chambre a également exprimé son mécontentement face « au manque de sérieux » du ministère du Transport et de l’Office de la marine marchande et des ports dans le traitement des dossiers en suspens.