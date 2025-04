La chargée de la gestion de la DG de Tunisair préside à Paris l’AGO de la Société « ESSAFA »

Halima Khawaja, chargée de la gestion de la direction générale de Tunisair, a présidé, au cours d’une visite de travail tenue, mardi à Paris, l’Assemblée générale ordinaire de la Société Immobilière Civile (SCI) « ESSAFA », dans laquelle le transporteur national détient 99,99 % des actions.

Elle s’est enquis lors de cette visite, de certains biens de l’entreprise afin d’examiner situation, recommandant de préserver et d’optimiser leur gestion.

Dans ce contexte, elle a souligné la nécessité d’accorder une attention particulière à tous les biens de l’entreprise et de mieux les gérer afin d’assurer leur durabilité.

En marge de la visite, elle a tenu une série de réunions avec le représentant général de l’entreprise en France et certains employés pour s’enquérir de leurs préoccupations et résoudre certains dossiers en suspens.

Les préparatifs de la saison estivale ont été discutés, d’autant plus que la plupart des membres de la colonie tunisienne résident en France. La responsable a recommandé de bien se préparer pour réussir la saison et de conjuguer tous les efforts pour assurer le retour des Tunisiens à l’étranger à leur pays natal dans les meilleures conditions.

