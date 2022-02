La cheffe du gouvernement tient 2 réunions ministérielles

La cheffe du gouvernement Najla Bouden a présidé, vendredi, à la Kasbah, deux réunions ministérielles consacrées au suivi des projets financés dans le cadre de programmes de coopération étrangère.

La première a porté sur l’examen des projets financés par le groupe de la Banque islamique de développement (BID), et la seconde a été consacrée aux projets financés par la Banque africaine de développement (BAD), indique un communiqué de la Primature.

Les projets en question concernent les domaines de la santé, l’agriculture, l’industrie, l’éducation et la formation professionnelle.

Les deux séances de travail ont permis de passer en revue les problématiques et les obstacles qui entravent la réalisation de certains projets, et qui sont notamment d’ordre foncier et administratif.

Des solutions ont été proposées pour aplanir ces obstacles dans les plus brefs délais, ajoute le communiqué, précisant que l’avancement des projets fera l’objet d’un suivi périodique.