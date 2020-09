La Chine annonce des sanctions contre les entreprises étrangères

La Chine annonce de possibles sanctions contre certaines entreprises étrangères opérant sur son territoire, à travers une « liste des entités peu fiables ». Ces sanctions pourraient inclure des amendes, l’interdiction de mener des activités commerciales et d’investir en Chine, ou encore des restrictions sur l’entrée de personnel ou d’équipement dans le pays, rapporte l’agence Ecofin.

Pour l’heure, cependant, l’annonce de Beijing (via son ministère du commerce) ne mentionne aucune société spécifique. La mesure sonne tout de même comme une réplique à Washington, qui intensifie les pressions sur les géants de la tech chinoise (d’abord Huawei avec la 5G, puis Tencent et Bytedance, respectivement propriétaires des applications populaires WeChat et TikTok).

De fait, l’annonce chinoise intervient pile au lendemain de la décision de Washington de mettre un frein à TikTok et WeChat, accusées de poser une menace à la sécurité nationale, sur fond de guerre technologique et commerciale Chine-USA.