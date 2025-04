La Chinoise Asia Potash investira massivement dans les mines en Tunisie

Une délégation chinoise de la société Asia-Potash International Investment (Guangzhou) Co.,Ltd conduite par M. Yu Baolei Vice-Président du Département Développement Industriel et M. Humeng Fei, Directeur d’investissement en développement minier a été reçue le Jeudi 3 avril 2025 par Jalel Tebib, Directeur Général de FIPA-Tunisia.

Asia-Potash International Investment (Guangzhou) Co.,Ltd est une société chinoise cotée en Bourse, elle est spécialisée dans l’extraction du potassium et le développement de l’agriculture moderne et engagée dans le développement de l’industrie du phosphate dans le monde entier.

Les responsables chinois ont présenté les activités de la société Asia-Potash et ont confirmé leur intérêt à investir en Tunisie, en particulier dans le domaine de phosphate dans le gouvernorat du Kef et la construction d’un complexe industriel minier. Les prévisions des responsables étant une extraction d’un million de Tonnes de phosphates dans une première étape pour atteindre les 8 millions de Tonnes à moyen terme et ce pour un investissement totalisant les 800 millions de US dollars.